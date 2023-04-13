Более 200 мероприятий проведут в Москве в апреле в рамках Дней исторического наследия

Фото: Галерея Давыдково

Больше 200 мероприятий пройдет в столичных парках, библиотеках и музеях с 16 по 30 апреля в рамках Дней исторического и культурного наследия. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Наталью Сергунину.

"Дни исторического и культурного наследия традиционно популярны у горожан. <...> Всех желающих приглашают на экскурсии, концерты, кинопоказы, лекции искусствоведов, историков и краеведов", – сказала Сергунина.

Так, 16 апреля в "Коломенском" пройдут экскурсии, посвященные 100-летию музея-заповедника. В этот же день в Музее Есенина состоится музыкально-литературный спектакль "Серебряный ветер" о жизни и творчестве поэта. А в галерее "Загорье" пройдут показы мультфильмов "Детство Ратибора", "Сказ о Евпатии Коловрате", "Легенда о старом маяке" и других.

В ближайшее воскресенье посетителям Музея истории Военно-морского флота в парке "Северное Тушино" расскажут о том, почему Москву называют портом пяти морей. 30 апреля в парке "Митино" пройдет занятие для детей на тему "Юный археолог". А 18, 19 и 22 апреля экскурсии состоятся в Лианозовском парке, парках "Красная Пресня" и "Фили".

Отмечается, что все мероприятия будут бесплатными. Для их посещения потребуется только предварительно зарегистрироваться. С полным перечнем предстоящих событий можно ознакомиться на сайте проекта.

Ранее сообщалось, что на ВДНХ подготовили насыщенную программу мероприятий в честь Пасхи. Они пройдут с 14 по 16 апреля. Гости выставки смогут принять участие в мастер-классах, квестах, эстафетах и лотерее.

Собянин: в Дни исторического и культурного наследия пройдет более 500 бесплатных экскурсий

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