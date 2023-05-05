Здание галереи "На Шаболовке" в Москве отреставрируют

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Специалисты организуют ремонт в галерее "На Шаболовке". Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Здание было построено в 1928 году. Там решили организовать ремонтно-реставрационные работы и приспособить пространство для современного использования, отметил Бочкарев. По его словам, в помещениях на первом этаже обновят отделку, заменят перегородки и двери.

Кроме того, специалисты заменят системы электро- и водоснабжения, отопления и вентиляции. Специалисты проведут там ремонт кровли и входных групп, подготовят участки для размещения новой вывески галереи.

"Помимо этого, будет восстановлен цоколь из глиняного кирпича и воссозданы столярные деревянные окна с повторением рисунка существующей расстекловки. Также специалисты обновят ступени, площадки и металлическое ограждение, а также устроят декоративные решетки на фасаде", – отметила председатель Москомэкспертизы Анна Яковлева.

Она добавила, что объект оснастят пандусами и другими приспособлениями для комфорта маломобильных граждан. Уточняется, что здание галереи "На Шаболовке" является объектом культурного наследия регионального значения.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что павильон № 67 "Советская печать" на ВДНХ комплексно отреставрируют. По словам мэра, объект является одним из трех зданий на выставке, который украшен деревянными скульптурами. Павильон был построен в 1954 году для экспозиции Карело-Финской ССР.

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