Фото: портал мэра и правительства Москвы

Юных москвичей приглашают принять участие в творческом конкурсе "Про мой район", сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В рамках конкурса дети и подростки расскажут об истории и достопримечательностях своего района, о своей семье и домашних питомцах. Авторам наиболее ярких и интересных работ вручат памятные призы.

На конкурс "Про мой район", который проводится в столице второй раз, начался прием заявок, он продлится до 15 августа. В нем могут принять участие дети и подростки в возрасте от четырех до 17 лет. От юных москвичей принимаются фотографии, рисунки, видеоматериалы и другие работы.

"Наш конкурс помогает ребятам развивать творческие способности, искать уникальные места в каждом столичном районе. Сегодня очень важно воспитывать ответственное отношение к современной городской среде, вдохновлять на изучение окружающего мира и родного города, а также заботиться о тех, кто рядом, – от людей до домашних животных", – рассказал председатель жюри конкурса, публицист и медиаэксперт Антон Хреков.

По его словам, соединение истории, культуры и творчества способствует вдохновению детей и подростков на изучение окружающего мира и своего города. Кроме того, творческий конкурс учит юных москвичей выражать мысли, идеи и эмоции художественными средствами.

Заявки принимаются в четырех номинациях:

"Моя семья" – рассказ о членах семьи с фотографиями, на которых они изображены во время прогулки, отдыха или работы;

"Мой район. Мой двор" – изображение архитектурного сооружения, пейзажа, арт-объекта, улицы, спортплощадки или любимого двора, выполненное от руки в любой художественной технике;

"Мой район" – карта прогулочного маршрута по одному из районов города с описанием его достопримечательностей и фотографиями;

"Мой питомец" – рассказ о домашнем любимце и видеоролик на его основе.

Оценивать работы будут представители творческих профессий, известные деятели искусства, а также признанные лидеры творческой индустрии.

С подробной информацией о конкурсе желающие могут ознакомиться на сайте.

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