"Аргументы и факты" объявили конкурс агитплакатов

Фото: aif.ru

Издательский дом "Аргументы и факты" объявил конкурс агитационных плакатов на тему "Мы вместе! Россия и Донбасс".

Свои работы могут присылать художники, дизайнеры, студенты профильных учебных заведений и другие физические и юридические лица. Для участников есть несколько направлений на выбор: "Своих не бросаем", "Я еду на Донбасс", "Культурный фронт", "Мы вместе!" и "Будущее Донбасса".

Конкурс стал частью проекта "Война и мир языком плаката". Он реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Государственного исторического музея. Работы можно присылать на сайт проекта до 30 августа, там же есть подробное положение о конкурсе. Сначала плакаты отберут жюри и экспертный совет, после чего издательский дом проведет народное голосование для выбора лучших произведений.

Ранее в столице объявили имя победителя конкурса "Московские мастера" среди библиотекарей. Им стала сотрудница библиотеки № 55 Анна Маркина. Всего на конкурс было прислано 35 заявок.