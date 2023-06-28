В столице определили победителя конкурса "Московские мастера" среди библиотекарей

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подвели итоги городского конкурса профессионального мастерства "Московские мастера" по профессии "библиотекарь". Его победителем стала Анна Маркина, которая работает в библиотеке № 55 государственного бюджетного учреждения культуры города Москвы "Объединение культурных центров Северо-Восточного административного округа". Информация об этом появилась на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в этом году на конкурс прислали 35 заявок из 11 объединений культурных центров административных округов и одной самостоятельной библиотеки. Испытания для участников состояли из двух этапов.

В сообщении уточняется, что на первом этапе они продемонстрировали знание книжной индустрии, кодекса профессиональной этики российского библиотекаря, основ библиотечного дела и библиотечного законодательства. На втором – дали книжные рекомендации и сообщили об имеющихся проблемах в библиотечной отрасли. В финал вышли шесть человек.

По информации портала, он прошел 27 июня в Центральной универсальной научной библиотеке имени Некрасова. Финалисты выступили перед комиссией с проектами, которые придумали в день выступления. Главный приз составил 300 тысяч рублей, занявший второе место получил 200 тысяч рублей, третье – 150 тысяч рублей.

В прошлом году, напоминают в сообщении, победителем конкурса стала Екатерина Сосина, библиотекарь I категории из библиотеки № 210 – культурного центра Твардовского. Оператором состязания является Центральная универсальная научная библиотека имени Некрасова, цель конкурса состоит в поиске и поддержке специалистов из читален Москвы и объединении профессионального сообщества. Подробная информация о конкурсе содержится на его официальном сайте.

Ранее сообщалось, что на конкурсе "Московские мастера" определили лучших специалистов по охране труда. Первое место в конкурсе завоевала главный специалист отдела производственной безопасности ООО "Мегаполис СТ" Алия Серикбаева, серебро взял руководитель службы производственного контроля ООО "МИП-Строй № 1" Михаил Васильев. Тройку лидеров замкнул замначальника отдела охраны труда и экологической безопасности АО "Московский Метрострой" Дмитрий Распопов.

До этого сотрудник электродепо "Замоскворецкое" Павел Ткач, работающий на Большой кольцевой линии, стал победителем "Московских мастеров" среди машинистов метро. В отборочном этапе конкурса принимали участие 616 машинистов, в финал прошли 22 из них.

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