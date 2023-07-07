В Москве началась регистрация на онлайн-курс проекта "Медиашум" для начинающих журналистов

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Молодые специалисты медиасферы смогут принять участие в образовательном онлайн-курсе "Промт" проекта "Медиашум". Об этом сообщила руководитель проектного офиса "Молодежь Москвы" Маргарита Савинкина.

"Благодаря этому образовательному курсу молодые люди смогут понять, как выстраивать работу с нейросетями, а также использовать их преимущества для улучшения своих профессиональных навыков в медиасфере", – цитируют ее на портале мэра и правительства Москвы.

В программе курса – 20 уроков, в том числе по нейросетям и общим темам для начинающих журналистов и специалистов медиаотрасли. Спикерами программы выступили специалисты, активно применяющие нейросети в своей работе: контент-маркетолог и эксперт по сторителлингу Нина Прокопишина, корреспондент проекта Music Box Любовь Горелова и другие профессионалы.

Регистрация на курс продлится до 14 июля на странице проекта в соцсети "ВКонтакте". В этот же день начнутся онлайн-занятия. С 24 по 30 июля в парках Москвы пройдут очные практические занятия с учениками курса.

В период с 10 по 20 июля все желающие смогут принять участие в конкурсе, организованном телеканалом Москва 24 в рамках медиафестиваля "Твоя Москва". Он пройдет в двух номинациях: "Современная Москва" и "Москва и технологии". Участники должны будут рассказать о развитии города и представить с помощью нейросетей, как бы он мог выглядеть через 20–30 лет.



Открытые лекции проходят в "Музеоне" в рамках медиафестиваля "Твоя Москва"