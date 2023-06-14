Московские экспортеры приняли участие в digital-марафоне центра "Моспром"

Фото: департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичные экспортеры приняли участие в digital-марафоне центра "Моспром", который был направлен на повышение компетенций в сфере digital-маркетинга и SEO-продвижения. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский, всего в марафоне участвовали 16 компаний промышленного и агропромышленного сектора.

"Главная цель марафона состоит в том, чтобы помочь московским промышленным компаниям усилить позиционирование их продукции на внешних рынках. Программа содержала шесть обучающих модулей с практическими занятиями и индивидуальными консультациями специалистов", – отметил он.

Благодаря обучению организации-экспортеры повысили экспертизу своих сотрудников. Кроме того, теперь у них есть собственная методика аудита, разработки сайтов и ведения соцсетей.

В рамках марафона специалисты не просто узнали больше о диджитал-маркетинге, но и смогли применить новые знания на практике, выполнив пять заданий. Также с каждой компанией была проведена индивидуальная консультация. Эксперты помогли предприятиям проанализировать стратегию и свою готовность работать с зарубежными контрагентами.

Одна из участниц марафона, менеджер по маркетингу научно-технического центра "Бакор" Татьяна Зимина отметила, что программа обучения дала возможность получить полезные знания за короткое время. Она узнала об особенностях выхода компании на зарубежные рынки, а также о том, как анализировать маркетинговую активность конкурентов.

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