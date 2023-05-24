Собянин: центру обучения Мосводоканала исполнилось 50 лет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Центру обучения Мосводоканала 24 мая исполняется 50 лет. Обучение проходят все новые работники, а опытные мастера повышают свою квалификацию, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

"Учебные центры есть на всех крупных предприятиях городского хозяйства Москвы. Например, в учебном центре ПАО "МОЭК" – больше 80 программ для сотрудников. В том числе по работе с IT-технологиями, которые активно внедряются на предприятии", – отметил он.

По словам мэра столицы, дополнительное образование и повышение квалификации также получает ПАО "Россети Московский регион".

Градоначальник подчеркнул, что одной из самых почетных профессий в городском хозяйстве является сварщик. В январе этого года началось строительство сварочного центра, где будет проходить обучение сотрудников "Мосгаза".

"Благодаря профессионализму сотрудников Комплекса городского хозяйства – а это почти 500 тысяч человек – Москва остается одним из самых уютных мегаполисов мира", – заключил Собянин.

Ранее мэр столицы рассказал о трудовых династиях работников сферы жилищно-коммунального хозяйства Москвы. По его словам, династия Давыдовых насчитывает общий стаж в Мосводостоке более 37 лет. В организации работают глава семьи Денис, его супруга Светлана и их дети – Сергей и Александр.