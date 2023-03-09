Собянин: в Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин рассказал, что в Москве создадут четыре центра обслуживания коммунальной техники. Об этом мэр сообщил в своем телеграм-канале.

"Тысячи единиц коммунальной техники каждый день поддерживают чистоту и порядок в городе. Важно хорошо следить за ее исправностью. Проведем конкурс на сервисное обслуживание", – написал градоначальник.

Собянин отметил, что победитель конкурса в течение трех лет создаст в городе четыре сервисных центра для коммунальной техники. В них техника будет проходить техобслуживание, благодаря которому увеличится срок ее эксплуатации. В свою очередь, власти Москвы гарантируют закупку около 30 тысяч услуг по сервисному обслуживанию на следующие 10 лет.

Уточняется, что четыре центра площадью от 3 до 6 тысяч квадратных метров будут обслуживать 1–2 тысячи единиц коммунальной техники ежегодно. Объем инвестиций для реализации проекта составит 1 миллиард рублей.

По словам Собянина, уже заключено шесть офсетных контрактов на производство лекарств, медизделий, детского питания на 84,4 миллиарда рублей. Планируется заключить не менее 10 контрактов на производство препаратов, медицинской мебели, аккумуляторных батарей для электротранспорта и другой продукции.

Ранее Сергей Собянин назвал ЖКХ важнейшей отраслью, от которой зависит повседневная жизнь Москвы. В связи с этим власти приняли меры поддержки жилищно-коммунального хозяйства города.

По его словам, для обслуживания жилого фонда и дорожного хозяйства столичные власти сформировали мощные бюджетные учреждения "Автомобильные дороги" и "Жилищник", оснащенные техникой и укомплектованные персоналом.

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