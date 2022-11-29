Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин рассказал о работе АО "Мосгаз". По его словам, на сегодняшний день у предприятия есть несколько ключевых задач, и одна из них – развитие системы газоснабжения в ТиНАО.

"157 лет назад было основано газовое хозяйство Москвы. Сегодня его представляет АО "Мосгаз" – одно из крупнейших предприятий коммунальной отрасли России", – написал он в своем телеграм-канале.

Мэр обратил внимание на то, что при прокладке сетей в настоящее время стали использоваться различные новые российские технологии и устройства контроля. В России делают, в том числе трубы и арматуру.

В столице же на сегодня задействовано свыше 4,5 тысячи специалистов, которые каждый день работают для того, чтобы горожанам было комфортно.

"Благодарю вас за профессиональную работу. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия", – отметил градоначальник.

Ранее сообщалось, что все московские коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса города получили паспорта готовности к работе зимой. Уточнялось, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз".

До этого также стало известно, что подготовили к холодам и столичную подземку. Так, специалисты вернули порядка 5 тысяч дополнительных дверей, чтобы создать барьер от холодного воздуха, перевели кондиционеры в 4 тысячах вагонов на зимний режим, очистили 1,3 тысячи воздушно-тепловых завес.



Для безопасной работы газового хозяйства столицы внедряются новейшие технологии – Собянин

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