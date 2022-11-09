"Мой район. Навигатор": 80% газовых плит проверили в жилых домах Москвы с начала года

Уже более 80% газовых плит проверили с начала года в многоквартирных домах столицы. Плановые визиты инспекторов Мосгаза – мероприятие ежегодное. Они проводят диагностику газопроводов внутри домов и приборов, которые стоят непосредственно в квартирах. Это позволяет вовремя выявить устаревшее или неисправное оборудование.

Во время проверки для жителей проводят инструктаж по технике безопасности и выдают соответствующую памятку. Информацию о дате и времени проведения инспекции заранее размещают на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах. Никаких внепланых мероприятий, за исключение, аварийных ситуаций быть не может. Об этом напомнили в мэрии.