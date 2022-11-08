Бочкарев: готовность скоропомощного комплекса на территории Склифа превысила 95%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Процесс строительства скоропомощного комплекса на территории НИИ имени Склифосовского завершен на 95%, в настоящее время рабочие занимаются отделкой внутренних помещений и благоустройством прилегающей территории, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Возведение комплекса практически завершено. В настоящее время его готовность оценивается в 95%. На объекте ведутся внутренние отделочные работы, продолжается благоустройство прилегающей территории", – приводит его слова пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

Бочкарев отметил, что также в столице продолжается возведение современных скоропомощных комплексов на территории городской клинической больницы имени № 15 имени Филатова, городской клинической больницы имени Боткина и городской клинической больницы имени Буянова. По его словам, все они будут оборудованы вертолетными площадками для санитарной авиации.

"Скоропомощный комплекс на территории НИИ имени Склифосовского рассчитан на прием 200 пациентов в сутки. Здесь будут созданы все необходимые условия для оказания экстренной медицинской помощи. В здании разместится высокотехнологичное оборудование, а разделение потоков пациентов и зонирование пространства позволит сделать работу более эффективной", – уточнил Бочкарев.

Глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, в свою очередь, отметил, что комплекс будет соединен надземным переходом с основным корпусом НИИ. В здании будут созданы комфортные условия не только для пациентов, но и для посетителей. Также комплекс оснастят современным медицинским оборудованием в количестве 1 684 единиц.

"(Будут созданы. – Прим. ред.) просторные зоны для ожидания, пока идет обследование попавшего по скорой больного, помещения круглосуточного пребывания при блоке реанимации и интенсивной терапии, места для встреч с врачами", – рассказал Загрутдинов.

В пресс-службе добавили, что здания скоропомощных комплексов проектируются индивидуально с учетом сложившейся компоновки и архитектурного стиля больниц.

Ранее Москомэкспертизы утвердил проект строительства вертолетной площадки при клинической больнице имени Вересаева. Кроме того, проектом предусмотрено строительство диспетчерского пункта с метеорологическим оборудованием, прожекторами, ветроуказателем и подсветкой зоны приземления.

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