Новая детская поликлиника открылась на Головинском шоссе

Фото: stroi.mos.ru

Новая детская поликлиника, построенная по новому московскому стандарту, открылась в Войковском районе на севере столицы, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы продолжаем масштабное обновление амбулаторного звена – капитально ремонтируем поликлиники и строим новые здания. В октябре этого года мы открыли три новых поликлиники, построенных по новому московскому стандарту – к учреждениям в районах Кунцево и Савеловском добавилась детская поликлиника в Войковском районе", – заявила она.

По словам Раковой, поликлиника, рассчитанная на 320 посещений в смену, находится по адресу Головинское шоссе, дом 6А, строение 1. В новом корпусе расположится филиал № 2 детской городской поликлиники № 133, ранее находившийся на улице Зои и Александра Космодемьянских. Открытие медучреждения позволит повысить доступность и качество медпомощи для более 10 тысяч юных жителей Северного округа Москвы.

Заммэра отметила, что новое медучреждение оснащено современным оборудованием, а в коридорах установлены схемы со шрифтом Брайля и голосовым сопровождением для слабовидящих посетителей. Кроме того, кабинеты врачей расположены таким образом, чтобы минимизировать возможность образования очередей.

Ранее замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай заявил, что московские власти в следующем году будут осуществлять все запланированные программы в сфере здравоохранения. Например, скоро в столице начнут работу шесть больших скоропомощных стационарных комплексов. В них предусмотрены современные операционные и вертолетные площадки.

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