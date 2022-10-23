Вертолетную площадку построят при ГКБ имени Вересаева

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Москомэкспертизы утвердил проект строительства вертолетной площадки при клинической больнице имени Вересаева. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"На территории больницы имени В.В. Вересаева появится вертолетная площадка площадью 26 на 26 метров. Благодаря ей медицинский экипаж сможет круглосуточно вылетать к пациентам, которым требуется экстренная помощь", – рассказала глава комитета Анна Яковлева.

Проектом предусмотрено строительство не только площадки для вертолетов, но и диспетчерского пункта с метеорологическим оборудованием. Будут оборудованы прожекторы, ветроуказатель и подсветка зоны приземления, чтобы вертолеты могли летать в разную погоду. Прилегающую территорию благоустроят.

Ранее на территории скоропомощного стационарного комплекса больницы имени Вересаева начались работы по благоустройству. Там планируется высадить 69 деревьев, 237 кустарников, 1 823 многолетних растения, а также разбить почти 5 тысяч квадратных метров газона.

Первые в Москве скоропомощные стационарные комплексы откроются в январе 2023 года в больнице имени Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского.



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