Началось благоустройство территории стационарного комплекса ГКБ им Вересаева

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице начались работы по благоустройству территории скоропомощного стационарного комплекса городской клинической больницы имени Вересаева, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Для скорейшего выздоровления пациентам важно не только получать качественные медицинские услуги, но и видеть вокруг себя приятную обстановку, в которой комфортно находиться. Одни из ключевых понятий в современном строительстве и благоустройстве – обустройство зеленых зон и продуманных пространств для прогулок и встреч пациентов с их близкими, создание благоприятной атмосферы", – рассказал замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай.

По его словам, в рамках работ высадят 69 деревьев, 237 кустарников, 1 823 многолетних растения, а также разобьют почти 5 тысяч квадратных метров газона. Все растения выбирали с учетом рекомендаций аллергологов.

Первые в Москве скоропомощные стационарные комплексы откроются в январе 2023 года в больнице имени Вересаева и Научно-исследовательском институте скорой помощи имени Склифосовского. В городской клинической больнице имени Боткина и городской клинической больнице №15 имени Филатова такие комплексы начнут работать в I полугодии 2023 года, а в ГКБ имени Буянова и ГКБ имени Пирогова – в II полугодии.

Ранее сообщалось, что в столице до конца 2022 года собираются сдать в эксплуатацию 11 медицинских учреждений. Среди таких объектов – пять поликлиник в разных округах города. При этом они рассчитаны на 2 890 посещений в смену.

Московские поликлиники перестраивают по новому стандарту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!