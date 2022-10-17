Третий этап отбора сотрудников новых стационарных комплексов стартовал в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве стартовал третий этап отбора кандидатов на работу в новых скоропомощных стационарных комплексах. Врачам и медсестрам предстоит пройти проверку теоретических знаний и практических навыков, сообщила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Врачи проходят ее на площадке Кадрового центра, средний медицинский персонал приглашается в медицинский колледж № 7 Депздрава. Чтобы в командах скоропомощных комплексов работали лучшие специалисты, всех кандидатов мы оцениваем по специально разработанным требованиям. Подать заявку на работу в скоропомощных комплексах по-прежнему можно на сайте командапервых. москва", – приводятся слова Раковой на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что оценку профессиональных знаний проходят только представители медицинских специальностей.

В материале говорится, что в случае успешного прохождения оценочных мероприятий врачи и медсестры посещают стационар, на работу в котором была подана заявка. Там они могут познакомиться с работой приемного отделения.

Успешные кандидаты пройдут уникальную образовательную программу, состоящую из узкоспециализированных модулей и тренингов, которые развивают навыки эффективной коммуникации с пациентами.

Ранее Ракова сообщала, что сотрудники скоропомощных комплексов столицы пройдут обучение по более чем 70 программам, которые подготовили главные внештатные специалисты Депздрава Москвы, эксперты Кадрового центра и практикующие врачи медучреждений города.



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