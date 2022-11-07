Посты записи заработали на базе двух онкологических центров Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пациенты двух столичных центров амбулаторной онкологической помощи теперь могут быстрее записаться на необходимые исследования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Это стало возможно благодаря реализации пилотного проекта по созданию постов записи на базе двух московских медучреждений, специализирующихся на лечении больных раком: клинической онкологической больницы № 1 и клинической больницы имени С. П. Боткина. Теперь пациент может единовременно записаться:

на инструментальные и лабораторные методы исследования;

на лечебно-диагностические процедуры;

на консультации специалистов.

Замглавы департамента здравоохранения столицы Саида Гаджиева рассказала, что такой подход планируют применить в перспективе во всех московских онкологических центрах.

"Пост обладает более широкими возможностями, чем обычный инфомат, так как его сотрудники имеют полный администрированный доступ. Благодаря этому можно единовременно видеть свободные даты и время для записи как к врачам, так и на лабораторно-инструментальную диагностику", – отметила она.

Гаджиева объяснила, что посты заметно упрощают подбор удобного времени для посещения пациентом нескольких специалистов в один день. В двух больницах, где они были запущены, пациенты уже активно пользуются новым сервисом – более 50% записей на различные обследования теперь осуществляются таким способом.

Она подчеркнула, что главным преимуществом новой системы является экономия времени как врача, так и пациента. Также пост записи обеспечивает индивидуальный подход.

Качество онкологической помощи в столице повышается с каждым годом. С 2019 года в городе открыли еще шесть онкологических центров. Они успешно работают на базе:

Московского клинического научного центра имени А. С. Логинова;

Московской городской онкологической больницы № 62;

городской клинической больницы имени С. П. Боткина;

Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка";

городской клинической онкологической больницы № 1;

ГКБ имени Д. Д. Плетнева.

получение возможности пройти полный цикл диагностики, лечения и наблюдения в одном месте;

сокращение сроков постановки диагноза;

повышение комфорта обращения в медучреждение;

подробный алгоритм маршрутизации пациентов с подозрением на злокачественные новообразования;

предоставление персонального помощника для прохождения обследований.

Помощь пациентам в этих медучреждениях оказывается по новому стандарту, который предполагает следующее:Ранее замглавы департамента здравоохранения Москвы Алексей Сапсай заявил , что московские власти в следующем году будут осуществлять все запланированные программы в сфере здравоохранения. Например, скоро в столице начнут работу шесть больших скоропомощных стационарных комплексов. В них предусмотрены современные операционные и вертолетные площадки.

Кроме того, в городе построят новые поликлиники и капитально отремонтируют старые. Работы будут вести в интенсивном темпе, отметил Сапсай.



Скоропомощный комплекс ГКБ имени Буянова готов более чем наполовину – мэр

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