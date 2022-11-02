КТ- и МРТ-снимки из частных и федеральных клиник стали доступны в электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

КТ- и МРТ-снимки из частных и федеральных медучреждений стали доступны в электронной медкарте, сообщает сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

"К проекту подключились уже 15 частных и 25 федеральных учреждений, всего в планах более 80. Врачам городских больниц и поликлиник также будут доступны эти данные", – отметила она.

Ракова уточнила, что благодаря нововведению специалистам различных клиник станет проще взаимодействовать, кроме того, это поможет иметь более детальную информацию о здоровье пациентов. Москвичам теперь не нужно будет самим передавать данные о проведенных процедурах.

Результаты проведенных исследований появятся в электронной медкарте на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Их можно будет найти в разделе "Мои исследования" и скачать по ссылкам, которые будут рабочими в течение 5 дней, затем их можно будет запросить еще раз.

Ранее жителям столицы дали возможность предоставлять доступ к информации из электронной медкарты врачам любых медицинских организаций. Уточнялось, что данная опция будет полезна, в том числе если пациенту потребуется обратиться к врачу в другом регионе России.

Сообщалось, что доступ к медкарте будет реализован за счет специальной ссылки. Для ее получения нужно перейти в раздел "Настройки" портала mos.ru, затем выбрать пункт меню "Временный доступ", а после "Создать временный доступ".



Врачи частных клиник столицы могут получить доступ к электронной медкарте пациентов

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