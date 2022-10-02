Собянин рассказал о применении цифровых медкарт в здравоохранении Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о переводе всех детских поликлиник Москвы на применение цифровых медицинских карт. Об этом он написал в персональном телеграм-канале.

"Все детские поликлиники Москвы сейчас используют в своей работе только электронные медицинские карты. Будем расширять этот опыт и на поликлиники для взрослых", – заявил градоначальник.

Собянин подчеркнул, что родители и врачи любого городского медучреждения могут получить онлайн-доступ к карте ребенка через оформление по полису ОМС на портале mos.ru. Такое право также есть у подростков старше 15 лет.

Мэр Москвы добавил, что бумажные документы планируется хранить в роботизированном кластере Главархива. При этом освободившиеся архивные помещения в поликлиниках переделают под комнаты обучения врачей.

Сергей Собянин напомнил, что цифровизация системы здравоохранения продолжается уже десять лет. За счет единой цифровой платформы осуществляется индивидуальное ведение каждого пациента.

Ранее заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров рассказал, что в Москве с момента запуска онлайн-записи к врачу в 2012 году горожане воспользовались сервисом уже более 450 миллионов раз. С начала года текущего услугой воспользовались более 70 миллионов раз.

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