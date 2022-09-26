Москвичи более 450 млн раз записались к врачам онлайн

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В Москве с момента запуска онлайн-записи к врачу в 2012 году горожане воспользовались сервисом уже более 450 миллионов раз, рассказал заместитель руководителя Депздрава Илья Тыров.
По его словам, с начала текущего года москвичи записались к врачу онлайн более 70 миллионов раз.
"Выбрать удобное время посещения поликлиники можно в приложении смартфона или через интернет-порталы не выходя из дома – из любой локации, не совершая никаких звонков, 24 часа в сутки семь дней в неделю. Среди преимуществ сервиса – наглядность свободного для записи времени: пациент видит актуальное расписание, а если нужное время занято, может сориентироваться и подобрать альтернативу", – приводятся слова Тырова на портале мэра и правительства Москвы.
Он отметил, что в настоящее время доля пользователей сервиса, которые записываются к врачу онлайн, достигла 82%, тогда как в 2020 году она составляла только 53%.
В свою очередь, в департаменте информационных технологий отметили, что чаще всего для записи к врачу горожане используют мобильное приложение с электронной медкартой "ЕМИАС.ИНФО", приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва", а также порталы mos.ru и emias.info.
Жители столицы, которые пока не готовы использовать онлайн-сервисы для записи, могут по-прежнему записываться на прием по телефону или с помощью инфомата в поликлинике.
Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как подчеркивал Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.
Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение. Также нововведение упростит обмен данными с другими поликлиниками и больницами.
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