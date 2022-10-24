Москвичи смогут дать врачам из частных клиник временный доступ к цифровой медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Москвичам дали возможность предоставлять доступ к информации из электронной медкарты врачам любых медицинских организаций. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Это значительно упростит получение медицинской помощи или второго экспертного мнения от врачей, работающих в коммерческих и федеральных учреждениях. Пациентам больше не придется скачивать и распечатывать документы при обращении к таким специалистам", – заявила заммэра столицы Анастасия Ракова.

Представитель мэрии подчеркнула, что данная функция будет также полезна в случае, если пациенту потребуется обратиться к врачу в другом регионе России.

Доступ к медкарте будет реализован за счет специальной ссылки. Чтобы ее сгенерировать, нужно перейти в раздел "Настройки" портала mos.ru, затем выбрать пункт меню "Временный доступ", а затем "Создать временный доступ". На стадии оформления можно выбрать разделы, которые будут видны врачу, а также определить срок доступа.

При подготовке доступа потребуется подтвердить его через СМС с кодом, которое отправят на телефон пациента. После этого этапа сгенерированная ссылка направится на электронную почту врача. Для входа в медкарту специалисту дополнительно потребуется особый код доступа, который должен передать пациент.

Созданные ссылки сохранятся в подразделе "Временный доступ". В любой момент доступ по какой-либо из архивных ссылок можно отключить или, наоборот, возобновить.

Ранее заместитель руководителя департамента здравоохранения Илья Тыров заявил, что жители Москвы активно пользуются функцией онлайн-записи к врачу. С момента запуска сервиса в 2012 году эту услугу использовали более 450 миллионов раз.



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