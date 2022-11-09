13:57Происшествия
Выкинувшую дочь из окна москвичку выписали из больницы
Фото: телеграм-канал "Столичный СК"
Женщину, которая выбросила годовалую дочь из окна квартиры на 11-м этаже в столице, выписали из медучреждения, информирует РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя главка СК РФ Юлию Иванову.
Она добавила, что на данный момент подозреваемую везут в подразделение СК на допрос.
Ранее сообщалось, что девочка, которую выбросили из окна, скончалась в больнице. В прокуратуре подчеркнули, что действия женщины подлежат квалификации по статье "Убийство малолетнего ребенка".
Трагедия случилась утром 8 ноября. Мать выбросила свою годовалую дочь из окна квартиры дома в Сумском проезде. Девочка была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.
В СМИ поступала информация, у подозреваемой наблюдались проблемы с психикой. Также сообщалось, что она проходила лечение после нервного срыва.
Выбросившая ребенка из окна москвичка лечилась после нервного срыва – СМИ
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