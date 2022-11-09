Собянин принял решение о комплексном развитии четырех бывших промзон Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сергей Собянин подписал постановления о комплексном развитии четырех бывших промзон столицы – Алабушево, Кирпичные улицы, Западная водопроводная станция и территории на Кусковской улице. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Реорганизация этих территорий позволит возвести свыше 670 тысяч квадратных метров жилой и коммерческой недвижимости и создать более 9 тысяч новых рабочих мест. Часть построенного жилья будет использована для переселения граждан по программе реновации", – сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы.

В проекты комплексного развития промзон планируется вложить 78,2 миллиарда рублей.

Бывшая промзона Кирпичные улицы располагается на востоке Москвы в районе Соколиная Гора. Здесь на площади в 3,56 гектара появится современный жилой квартал для расселения по программе реновации. Для удобства горожан территорию дополнят социальной инфраструктурой – в частности, детским садом. Реорганизация участка позволит создать 250 новых рабочих мест, объем инвестиций в проект может составить 13 миллиардов рублей.

Еще одна территория под реорганизацию расположена на Кусковской улице в районе Новогиреево. Здесь также появится жилье для реализации программы реновации, а дополнят застройку скалолазный центр, магазины, кафе и некоторые другие объекты. По данным пресс-службы мэра и правительства столицы, градостроительный потенциал участка оценивается в 250 тысяч квадратных метров. Благодаря проекту планируется создать более чем 3 тысячи рабочих мест.

На площади в 10,07 гектара будет обновлена территория бывшей промзоны Алабушево. Этот участок располагается в Зеленограде и относится в особой экономической зоне "Технополис "Москва". Как следствие, строить здесь будут объекты промышленного и общественного назначения. К таковым относится отраслевой колледж.

За счет реорганизации территории планируется создать около 2 тысяч рабочих мест. Предполагается, что объем инвестиций в обозначенные проекты будет достигать 20,8 миллиарда рублей.

Наконец постановлением мэра Москвы определяется реорганизация участка площадью 7,7 гектара в бывшей промзоне Западная водопроводная станция на западе столицы, в районе Солнцево. Здесь будут возведены физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном и объекты здравоохранения. Реализация проектов позволит создать около 4 тысяч рабочих мест при инвестициях в размере 14,7 миллиарда рублей.

Ранее в комплексе экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы сообщили, что в 2023 году начнется подготовка к строительству на 15 участках бывших столичных промзон и неэффективно используемых территорий. Застроена будет площадь в размере 280,5 гектара.

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