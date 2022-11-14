Коммунальные службы и предприятия ТЭК столицы готовы к работе в зимний период

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Все столичные коммунальные службы и предприятия топливно-энергетического комплекса города получили паспорта готовности к работе в зимний период. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"По итогам проверок префектуры административных округов получили от профильной структуры Ростехнадзора паспорта готовности к работе в зимний период, ранее соответствующие документы были выданы Минэнерго предприятиям топливно-энергетического комплекса – ПАО "Мосэнерго", ПАО "Россети Московский регион" и АО "ОЭК", – рассказал он.

Бирюков отметил, что паспорта готовности также выданы ПАО "МОЭК" и АО "Мосгаз". По его словам, это говорит о том, что энергообъекты, тепловые, газовые, электрические сети и коммунальные службы Москвы полностью готовы к работе зимой.

"Они способны обеспечить качественное и надежное теплоснабжение столицы, бесперебойную подачу ресурсов потребителям, что подтверждено профильными федеральными ведомствами", – подчеркнул заммэра.

Ранее сообщалось, что специалисты столичного метрополитена завершили мероприятия по подготовке метро к холодам. Так, специалисты вернули порядка 5 тысяч дополнительных дверей, чтобы создать барьер от холодного воздуха, перевели кондиционеры в 4 тысячах вагонов на зимний режим, очистили 1,3 тысячи воздушно-тепловых завес.

Также работники метро организовали проверку тепловых систем, так как в период холодов они смогут создать комфортную температуру в вестибюлях.



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