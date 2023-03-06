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"Мой район. Обратная связь": подготовка коммунального флота к открытию навигации

"Мой район. Обратная связь": подготовка коммунального флота к открытию навигации

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В Восточном административном округе Москвы началась подготовка коммунального флота к открытию навигации. Эта служба находится в составе комплекса городского хозяйства, в нее входят теплоходы-мусоросборщики, быстроходные катера и плавучие краны. Флот отвечает за чистоту в Москве-реке и судоходной части Яузы.

Когда откроется навигация, суда будут ежедневно заниматься сбором мусора с водной поверхности и убирать иловый осадок. А пока специалисты проверяют всю технику при необходимости меняют двигатели судов коммунального флота. Кроме того, они налаживают рулевые системы, меняют жидкости и насосное оборудование.

На заключительном этапе сотрудники проведут ходовые испытания, чтобы убедиться в том, что флот готов к новому сезону. Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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