Собянин поздравил работников московского ЖКХ с профессиональным праздником

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин поздравил работников сферы жилищно-коммунального хозяйства столицы с их профессиональным праздником. Поздравление было опубликовано в телеграм-канале мэра города.

"Сегодня – День работников жилищно-коммунального хозяйства. Поздравляю 500 тысяч профессионалов, благодаря которым живет наш мегаполис. С вами приходит тепло и свет. Вы делаете Москву чище, краше, безопаснее, уютнее, помогаете тем, кому сегодня особенно тяжело", – подчеркнул он.

По словам мэра, в прошлом году сотрудники ЖКХ занимались восстановлением жилых домов, школ, больниц, дорог, мостов и коммунальных объектов Донецка и Луганска.

"Этот год тоже обещает новые задачи, с которыми, я уверен, вы успешно справитесь. Спасибо вам, друзья, за добросовестную работу", – добавил Собянин.

В заключении он пожелал профессионалам здоровья, благополучия и новых успехов.

Ранее говорилось, что выставка спецтехники открылась в Москве в преддверии Дня работников ЖКХ. Заммэра Петр Бирюков подчеркнул, что на мероприятиях выставки посетители смогут больше узнать о работе коммунальных служб, а также оценить достижения московского городского хозяйства.

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