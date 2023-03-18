На должность замглавы столичного департамента ЖКХ назначили Антона Удальева

Фото: телеграм-канал "Антон Удальев"

Сергей Собянин подписал распоряжение, по которому на должность замруководителя департамента ЖКХ Москвы назначается Антон Удальев. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно тексту распоряжения, с Удальевым заключается служебный контракт сроком на пять лет, но не превышающим срок полномочий мэра Москвы.

До этого Антон Удальев занимал должность депутата Законодательного собрания Пермского края четвертого созыва.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принял отставку губернатора Смоленской области Алексея Островского, который решил покинуть свой пост по собственному желанию. На должность врио губернатора области назначили Василия Анохина.

До этого стало известно, что руководителя ГУ МЧС РФ по столице Сергея Желтова освободили от должности. Ранее он перенес инфаркт во время пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова.

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