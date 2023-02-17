На должность замглавы департамента спорта Москвы назначили Александру Никишову

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин подписал распоряжение, по которому на должность замруководителя столичного департамента спорта назначается Александра Никишова. Соответствующий документ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Согласно тексту распоряжения, с Никишовой заключается служебный контракт сроком на год, но не превышающим срок полномочий мэра столицы.

Александра Никишова является мастером спорта России по гандболу, она награждена памятной медалью "XXII Олимпийские зимние игры и XI Паралимпийские зимние игры 2014 года в г. Сочи".

Ранее сообщалось, что заместитель по развитию, просветительской и образовательной деятельности Анна Цветкова была назначена на пост временно исполняющей обязанности гендиректора Русского музея.

До этого на пост нового ректора Российского государственного социального университета (РГСУ) назначили Андрея Хазина. Ранее он занимал пост исполняющего обязанности ректора. Хазин вступил в должность с 21 декабря 2021 года.

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