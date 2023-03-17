Руководителя столичного главка МЧС освободили от должности

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Руководителя ГУ МЧС РФ по столице Сергея Желтова освободили от должности. Ранее он перенес инфаркт во время пожара в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова.

"Генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов освобожден от занимаемой должности", – передает ТАСС сообщение силовых структур.

Стало известно, что Желтов был зачислен в распоряжение ведомства.

Уточняется, что он был начальником столичного главка с марта 2020 года. До этого Желтов занимал должность исполняющего обязанности главы. Он руководил операциями по ликвидации нескольких крупных пожаров в Москве.

3 июня в бизнес-центре "Гранд Сетунь плаза" на улице Горбунова на западе Москвы произошел пожар. Возгоранию присвоили пятый, максимальный ранг сложности. В тушении пожара участвовали 75 единиц техники и 213 человек личного состава.

В результате происшествия пострадали четыре человека, в том числе сотрудник МЧС Максим Серегин. Кроме того, начальник ГУ МЧС по Москве генерал-майор Сергей Желтов в ходе тушения пожара перенес инфаркт и был прооперирован.



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