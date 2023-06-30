Медиафестиваль "Твоя Москва" пройдет на Крымской набережной в "Музеоне"

Фото: АО "Москва Медиа"

Телеканал Москва 24 организует в парке искусств "Музеон" медиафестиваль "Твоя Москва". Благодаря ему гости смогут получить востребованные навыки в сфере коммуникаций, ведения соцсетей, советы от футуролога, узнать больше о внедрении искусственного интеллекта (ИИ) и нейросетей, а также завести знакомства и получить новые впечатления.

Мероприятия фестиваля пройдут в павильоне около Сухого фонтана. Гости смогут расположиться внутри или на территории около павильона на лежаках и пледах.

С 1 по 9 июля в рамках фестиваля выступят известные блогеры и эксперты, в том числе:

автор книги "Пиши, сокращай" Максим Ильяхов с мастер-классом "Правила хорошего текста";

филолог и журналист Марина Королева с паблик-током "Русский язык. Что у нас новенького?";

ведущий Москвы 24 Александр Кулик с мастер-классом "Голос, техника речи и при чем тут самооценка";

доктор биологических наук Вячеслав Дубынин с лекцией "Мозг. Как повысить свою эффективность с помощью ресурсов нервной системы?";

ведущий шоу "Интересный подкаст" Влад Аганов с мастер-классом "Интервью. Нестандартные подходы к разговору под камерами";

футуролог Данила Медведев с паблик-током "Что нас ждет в ближайшие 30 лет?".

Спикеры расскажут гостям об особенностях работы редактора, интервьюера, ведущего, а также о том, как заставить мозг функционировать эффективнее, и поговорят о других интересных темах. Кроме того, директор по развитию технологий искусственного интеллекта "Яндекса" Александр Крайнов расскажет о влиянии ИИ на жизнь людей, а старший преподаватель Центра прикладного искусственного интеллекта "Сколтеха" Алексей Зайцев поговорит с участниками фестиваля о внедрении нейросетей.

Посетить мероприятия медиафестиваля "Твоя Москва" можно по предварительной регистрации на сайте. Кроме того, наблюдать за происходящим без предварительной регистрации можно будет с веранды тематического павильона.

На сайте фестиваля и в официальном сообществе телеканала Москва 24 в соцсети "ВКонтакте" будет вестись трансляция фестиваля.

Помимо прочего, с 10 июля по 20 августа телеканал организует конкурс "Твоя Москва – город будущего!". Он пройдет в двух номинациях: "Современная Москва" и "Москва и технологии". Участникам необходимо рассказать о развитии города и представить с помощью нейросетей, как бы он мог выглядеть через 20–30 лет.

Фотографии победителей разместят на сайте М24, а также на столичных медиафасадах и баннерах. Церемония награждения победителей состоится 14 сентября.

В 2022 году в рамках медиафестиваля "Твоя Москва" организовали 12 тематических сессий. Гости могли посетить лекции, мастер-классы и паблик-токи по темам экологии, науки, дизайна, культуры и медиа. Конкурс фотографий годом ранее был посвящен трансформации Москвы за последние 10 лет.



Медиафестиваль "Твоя Москва" откроется 1 июля в "Музеоне"