Электронные сервисы Москвы стали лауреатами национальной премии "Приоритет: Цифра – 2023"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Проект правительства Москвы "Ценностные сервисы на портале mos.ru" стал лауреатом национальной премии в области информационных технологий "Приоритет: Цифра – 2023". Отмеченными жюри оказались сервисы "Вместе с культурой", "Библиотеки Москвы", "Вывоз ненужных вещей" и благотворительный сервис. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы Наталья Сергунина поблагодарила жюри за высокую оценку и отметила, что сервисы помогают москвичам решать все больше задач и совершать добрые дела. На портале объяснили, что при помощи сформировавшейся цифровой экосистемы москвичи по-новому взаимодействуют с городом. Также Москва внедряет ценностные сервисы, совершенствуя повседневные бытовые онлайн-услуги.

При помощи ценностных сервисов Москва объединяет на портале городские учреждения, некоммерческий сектор, горожан и проверенных бизнес-партнеров столицы, подчеркнул руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

"Каждый такой сервис создается и развивается совместно с жителями, с учетом их потребностей и пожеланий", – заявил он.

Так, через сервис "Библиотеки Москвы" горожане могут онлайн забронировать книгу в любой из 440 городских библиотек. По единому читательскому билету, который можно оформить на портале, доступны функции поиска ближайшей читальни, продления срока хранения книг, электронный каталог, рассказали на сайте.

Уточняется, что арендовать помещение в музее, городской библиотеке или ином культурном учреждении для проведения мероприятия можно через сервис "Вместе с культурой". Им пользуются музыканты и педагоги, организуются концерты, мастер-классы, лекции, репетиции, мероприятия для детей и выставки.

На портале поделились, что сервис "Вывоз ненужных вещей" позволяет горожанам не думать о том, куда вывезти старую мебель, бытовую технику, металлолом и макулатуру. Специалисты самостоятельно отправляют предметы на переработку.

Добавляется, что через благотворительный сервис можно направить пожертвование в адрес подопечных проверенных некоммерческих организаций, сейчас к сервису подключено 80 благотворительных фондов. Москвичи помогают многодетным семьям, пожилым людям, больным детям и взрослым, приютам для животных.

Отмечается, что премию вручают с 2015 года за достижения в области внедрения и разработки передовых российских информационных технологий. В 2023 году в конкурсе поучаствовали около 200 разработок из 48 регионов страны. Проекты оценивались по таким критериям, как технологическая новизна и инновационность, социальная значимость и возможность масштабирования в других регионах, степень реализации и внедрения решения.

Ранее сообщалось, что в сервисе "Библиотеки Москвы" появились новые фильтры. В частности, можно отфильтровать библиотеки по наличию конкретной книги, а также посмотреть, в каких из них издание доступно для ознакомления только в читальном зале, а где – для онлайн-бронирования.

До этого москвичам рассказали, что столичные электронные услуги и сервисы помогают школьникам в учебе, развитии и выборе будущей профессии. Родителям они помогают быть в курсе успеваемости и достижений ребенка, а учителям – выстраивать образовательный процесс.

Московские электронные сервисы стали лауреатами нацпремии "Приоритет: Цифра – 2023"