Путин отправится с рабочей поездкой в Казань на следующей неделе

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Владимир Путин на следующей неделе посетит Казань, там он будет присутствовать на открытии "Игр будущего". Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия 1".

Вместе с тем российский лидер присоединится к ежегодному форуму Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени".

Помимо этого, Путин посетит мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества 23 февраля. У президента запланирован еще ряд региональных поездок.

Между тем стало известно, что глава государства может посетить Турцию до мартовских выборов президента РФ. По словам официального представителя Дмитрия Пескова, точные сроки пока что не определены, но власти уже готовятся к этому мероприятию.