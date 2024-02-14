Визит Путина в Турцию может состояться до выборов президента РФ – Песков

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Владимир Путин может посетить Турцию до мартовских выборов президента РФ. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщает Life.ru.

"Мы готовимся к этому визиту, сроки пока не определены. Мы рассчитываем, что он состоится в обозримом будущем. Мы не исключаем (что визит состоится до выборов президента в РФ с 15 по 17 марта. – Прим. ред.)", – рассказал политик.

Ранее источник в администрации президента Турции заявил, что страна ожидает приезд Путина в Анкару после проведения выборов в обоих государствах. Указывается, что турецкие выборы в местные органы самоуправления намечены на 31 марта текущего года.

Также Песков до этого сообщал, что сроки визита президента РФ в Турцию будут согласованы. С его слов, подготовка встречи лидеров двух стран продолжается.