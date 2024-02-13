В Турции выразили надежду на визит Путина после выборов – СМИ

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Турция ожидает, что Владимир Путин приедет в Анкару с визитом сразу после проведения выборов в обеих странах. Об этом РИА Новости заявил источник в администрации президента республики.

"Визит готовится, пока конкретных сроков нет", – добавил он.

Президентские выборы в РФ пройдут с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно будет онлайн.

В выборах примут участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Кроме того, в Турции выборы в местные органы самоуправления запланированы на 31 марта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что сроки визита Путина в Турцию будут согласованы. По его словам, подготовка к встрече российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается.

По данным источника РИА Новости в Анкаре, предварительно, встреча состоится в конце апреля – начале мая. В свою очередь, журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что визит Путина в Турцию отложен на более поздний срок. По ее словам, причиной стал график выборов в обеих странах и занятость двух лидеров.



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