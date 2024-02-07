07 февраля, 19:48Политика
Сроки визита Путина в Турцию будут согласованы – Песков
Фото: kremlin.ru
Сроки визита Владимира Путина в Турцию будут согласованы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что подготовка к встрече российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается.
По данным источника РИА Новости в Анкаре, предварительно встреча состоится в конце апреля – начале мая.
В свою очередь журналист турецкой газеты Hürriyet Ханде Фырат сообщила, что визит Путина в Турцию отложен на более поздний срок. По ее словам, причиной стал график выборов в обеих странах и занятость двух лидеров.
Ранее сообщалось, что в Кремле своевременно сообщат дату визита Владимира Путина в Турцию. По словам представителя Кремля, темами переговоров Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом станут двустороннее сотрудничество стран, региональная повестка и Украина.
Пресс-секретарь президента добавил, что Турция в отношениях с Россией сохраняет самостоятельность, несмотря на давление, оказываемое со стороны Запада. Также Анкара продолжает выстраивать с Москвой торгово-экономическую кооперацию, сказал он.
СМИ до этого сообщали, что визит Путина в Турцию планируется 12 февраля. Там же заявляли о планирующихся переговорах с Эрдоганом.
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