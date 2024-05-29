Путин поддержал идею создать комплексную госпрограмму по спорту

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Владимир Путин одобрил инициативу по созданию отдельной комплексной госпрограммы по спорту. С таким предложением выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

По словам вице-премьера, спортивный федеральный проект ранее планировали включить в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Однако теперь правительство предлагает выделить отдельную программу, в которой будут предусмотрены массовые мероприятия и соревнования, а также развитие необходимой инфраструктуры.

"Мы с вами в общих чертах это обсуждали, давайте, хорошо, так и сделаем", – поддержал президент.

Ранее Путин поручил министерству спорта представить до 1 августа предложения по повышению доступности для россиян систематических занятий спортом.

До этого президент подписал распоряжение о проведении в Уфе международного форума "Россия – спортивная держава".