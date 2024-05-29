29 мая, 18:34Спорт
Путин поддержал идею создать комплексную госпрограмму по спорту
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин одобрил инициативу по созданию отдельной комплексной госпрограммы по спорту. С таким предложением выступил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
По словам вице-премьера, спортивный федеральный проект ранее планировали включить в нацпроект "Продолжительная и активная жизнь". Однако теперь правительство предлагает выделить отдельную программу, в которой будут предусмотрены массовые мероприятия и соревнования, а также развитие необходимой инфраструктуры.
"Мы с вами в общих чертах это обсуждали, давайте, хорошо, так и сделаем", – поддержал президент.
Ранее Путин поручил министерству спорта представить до 1 августа предложения по повышению доступности для россиян систематических занятий спортом.
До этого президент подписал распоряжение о проведении в Уфе международного форума "Россия – спортивная держава".