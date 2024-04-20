Путин поручил представить предложения по повышению доступности занятий спортом

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин поручил Минспорта представить до 1 августа предложения по повышению доступности для россиян систематических занятий спортом. Об этом говорится на сайте Кремля.

Ответственным президент назначил министра спорта РФ Олега Матыцина.

Ранее глава государства поручил исключить из системы физической культуры и спорта в РФ излишнюю коммерцию.

Он призвал сделать физкультуру доступной для россиян и попросил министерство спорта заняться этим вопросом. Как отметил президент, муниципалитеты должны поддерживать намерение граждан сохранять физическую форму и вести активный образ жизни.

