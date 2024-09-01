Пловец Жданов завоевал золото Паралимпиады в заплыве на 150 м комплексом

Фото: ТАСС/Zuma/Kim Price

Российский пловец Роман Жданов стал победителем Паралимпиады в Париже в заплыве на дистанции 150 метров комплексным плаванием. Об этом сообщает ТАСС.

Спортсмен показал результат 2 минуты 23,03 секунды. Серебро взял израильтянин Ами Дадаон (2 минуты 30,50 секунды), бронзу – мексиканец Анхель Камачо Рамирес (2 минуты 37,29 секунды).

Ранее в заплыве на 100 метров брассом среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата первое место занял пловец Андрей Калина. На втором оказался китаец Ян Гуанлун, на третьем – колумбиец Карлос Серрано, на четвертом – россиянин Даниил Смирнов.

До этого пловец Владимир Даниленко стал первым российским спортсменом, который завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх. Золотую медаль взял атлет из Бразилии Габриэл дос Сантос.