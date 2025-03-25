Открытое горение на нефтебазе на Кубани ликвидировано

Фото: телеграм-канал Readovka

Открытое горение на нефтебазе в Кавказском районе Кубани удалось ликвидировать на площади 1 250 квадратных метров. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале.

Сейчас специалисты занимаются "пенной атакой", чтобы не позволить пламени снова распространиться и уже полностью потушить пожар. В ликвидации возгорания задействованы 340 человек и 122 единицы техники.

Пожар на нефтебазе, расположенной рядом со станицей Кавказской, произошел утром 19 марта после падения обломков украинского дрона. Фрагменты БПЛА повредили трубопровод между резервуарами.

Спустя время оперштаб Краснодарского края уточнил, что в одном из резервуаров нефтебазы произошла утечка, из-за которой началось возгорание. С нефтебазы была эвакуирована дежурная смена, а работу предприятия пришлось приостановить.

Изначально площадь возгорания составила 20 квадратных метров, однако через некоторое время она выросла до 4 250 "квадратов". На следующий день на территории предприятия произошел взрыв из-за разгерметизации горящего резервуара. В результате два человека пострадали.

Из-за взрыва пламя перекинулось на еще один резервуар, поэтому общая площадь возгорания увеличилась до 10 000 квадратных метров. Спустя время ее удалось сократить до 1 250 "квадратов". Пожарные смогли добиться этого благодаря полной ликвидации огня на одном из резервуаров на нефтебазе.

