Казначейство начнет принимать платежи в цифровом рубле с 1 января

Фото: depositphotos/peshkov

Казначейство России готово с 1 января 2026 года принимать платежи в бюджетную систему в цифровом рубле. Об этом заявил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В этом году также прошли первые платежи в цифровом рубле. С 1 января 2026 года платежи в бюджеты бюджетной системы в доходной части мы также готовы вместе с Банком России принимать в цифровом рубле", – передает слова Артюхина ТАСС.

Ранее Центробанк продлил на год срок, в рамках которого с компаний не будут взимать комиссию по операциям с цифровыми рублями. Для граждан независимо от льготного периода операции с этой валютой будут бесплатными. Пользователи также без комиссий смогут открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля.

В целом цифровой рубль окажет влияние на соотношение наличных и безналичных денег в стране. По некоторым оценкам, он может сократить использование наличных на 5–10% к 2030 году, сказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.