Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

26 ноября, 11:17

Экономика

Казначейство начнет принимать платежи в цифровом рубле с 1 января

Фото: depositphotos/peshkov

Казначейство России готово с 1 января 2026 года принимать платежи в бюджетную систему в цифровом рубле. Об этом заявил глава ведомства Роман Артюхин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"В этом году также прошли первые платежи в цифровом рубле. С 1 января 2026 года платежи в бюджеты бюджетной системы в доходной части мы также готовы вместе с Банком России принимать в цифровом рубле", – передает слова Артюхина ТАСС.

Ранее Центробанк продлил на год срок, в рамках которого с компаний не будут взимать комиссию по операциям с цифровыми рублями. Для граждан независимо от льготного периода операции с этой валютой будут бесплатными. Пользователи также без комиссий смогут открыть или закрыть счет на платформе цифрового рубля.

В целом цифровой рубль окажет влияние на соотношение наличных и безналичных денег в стране. По некоторым оценкам, он может сократить использование наличных на 5–10% к 2030 году, сказала доцент экономического факультета РУДН Софья Главина.

Эксперт рассказал, будут ли заставлять россиян переходить на цифровые рубли

Читайте также


экономикатехнологии

Главное

Как безопасно отпраздновать Новый год?

Особое внимание следует уделять качеству гирлянд и способу их подключения

Бенгальские огни допустимы в помещении только в компактном исполнении

Читать
закрыть

Как обезопасить жилье от воров в новогодние каникулы?

Для защиты квартиры необходимо установить сигнализацию и надежные замки

Можно поселить родственников в квартире, чтобы создать эффект присутствия

Читать
закрыть

Есть ли шанс завершения конфликта на Украине до конца года?

Киев готов согласиться с большинством пунктов мирного плана США, но сохраняются разногласия

Европейские союзники проявляют настороженность в отношении американской инициативы

Читать
закрыть

Что известно о подмосковном рехабе, где издевались над подростками?

Выяснилось, что с родителями подростков заключались фиктивные договоры

Дети содержались в условиях изоляции, к ним систематически применяли насилие

Читать
закрыть

Какие услуги Деда Мороза популярны в 2025 году?

Особой популярностью у заказчиков пользуются песни Олега Газманова и Артура Пирожкова

Однако чаще всего родители и дети отдают предпочтение классике

Читать
закрыть

Запретят ли курьерам ездить по тротуарам?

Эксперты уверены: предложения о перемещении электротранспорта на велосипедные дорожки – некорректны

Однако тротуары действительно должны использоваться только пешеходами

Читать
закрыть

Как правильно составить план на следующий год?

Планировать год лучше заранее, не откладывая на 1 января

Психологи советуют написать себе письмо в будущее или пройти тест на истинность

Читать
закрыть

Как избежать "бабушкиных схем" при покупке машины?

Важно пользоваться проверенными площадками с хорошо налаженными сервисами

Покупать автомобиль лучше через официального дилера

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика