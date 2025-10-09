ВТБ и правительство Москвы показали, как управлять целевыми расходами в цифровых рублях

Фото: depositphotos/peshkov

ВТБ и правительство столицы продемонстрировали проект по контролю целевого расходования и анализа средств в цифровых рублях, сообщила пресс-служба комплекса экономической политики Москвы.

Демонстрация решения прошла в рамках форума "Финополис-2025" на примере расчетов с подрядчиками АО "Мосинжпроект". Цифровой рубль позволяет фирмам настроить нужные параметры с контрагентами, а также зафиксировать это на платформе цифрового рубля в форме смарт-контракта в момент заключения договора.

Кроме того, запрет на нецелевое расходование средств и проверка соответствия условиям контракта проходят автоматически, что сильно упрощает контроль и ускоряет финансирование проектов.

"Данный кейс – наглядная демонстрация того, как цифровой рубль может работать на благо бизнеса и государства. Это уже не просто про платежи – это умные деньги, в которые встроен контроль исполнения условий договора", – сказал руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко.

Он уверен, что это позволит компаниям всех отраслей четче следить за своими контрактами и позволит применять современные средства для администрирования проектов. При этом ВТБ готов раскрыть этот потенциал вместе с бизнесом, регионами и ЦБ РФ.

Также смарт-контракты и расчеты в цифровых рублях помогают повысить прозрачность распределения и использования денег в государственном секторе. Все движения средств будут доступны к просмотру в онлайн-режиме, что поможет гибко управлять деньгами и следить за ходом работ.

"Мы отрабатываем применение цифрового рубля и его встраивание в финансово-хозяйственную деятельность организаций при реализации проектов Москвы, которые не находятся на казначейском сопровождении. В частности, это проекты, финансируемые за счет собственных средств организаций Москвы, и предоставление субсидий и грантов в качестве мер поддержки бизнеса", – отметила заместитель мэра Москвы, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.

Она добавила, что цифровой рубль поможет сократить трудозатраты и время, а также автоматизирует анализ информации городскими организациями и органами власти.

Массовое внедрение цифрового рубля и универсального QR-кода в отечественную платежную систему начнется с 1 сентября 2026 года. Процесс внедрения будет проходить постепенно. В частности, с 1-го числа указанного месяца покупатели смогут оплачивать товары и услуги цифровым рублем в магазинах, владельцы которых являются клиентами системно значимых банков, а также если их годовая выручка превышает 120 миллионов рублей.

