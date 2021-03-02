Бывший тренер "Спартака" Олег Романцев госпитализирован в кардиореанимацию

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Бывшего тренера "Спартака" Олега Романцева госпитализировали, сообщает Агентство "Москва".

Он находится в кардиореанимацию городской клинической больницы № 51. Уточняется, что он находится в состоянии средней тяжести.

Олег Романцев был главным тренером "Спартака" с 1989 по 1995 год, а также с 1997 по 2003 год. Под его руководством "Спартак" выиграл восемь чемпионатов России. Сам Романцев стал самым титулованным тренером в истории чемпионатов РФ по футболу.

Ранее стало известно о госпитализации Федора Емельяненко. Он попал в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом.