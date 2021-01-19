Экс-футболиста сборной России Малафеева госпитализируют с поражением легких

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Бывший голкипер сборной России по футболу и "Зенита" из Санкт-Петербурга Вячеслав Малафеев будет госпитализирован из-за серьезного поражения легких. Об этом рассказала его жена в Instagram.

"Мы сейчас мужа будем отправлять в больницу вместе с моим папой. Состояние ухудшилось. УЗИ показало у Славы большое количество поражения, одно легкое – 40%, второе – 65-70%", – заявила Екатерина Малафеева.

По ее словам, у экс-игрока сохраняется температура в районе 38 градусов.

В составе "Зенита" Вячеслав Малафеев отыграл более 300 матчей, четырежды становился чемпионом. Кроме того, за карьеру он по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок России, а также завоевывал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА.

Накануне стало известно, что из больницы выписали народную артистку России Лию Ахеджакову. Она переболела коронавирусом.

