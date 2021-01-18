Лавров рассказал о перенесенном коронавирусе

Фото: ТАСС/пресс-служба МИД РФ

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что перенес коронавирусную инфекцию в легкой форме.

"У меня антитела, потому что я перенес в легкой форме коронавирусную инфекцию, но сейчас вот я услышал, что советуют специалисты даже тем, кто переболел, все-таки сделать прививку", – заявил Лавров, передает ТАСС.

По словам министра, он намерен проконсультироваться с врачами.

Ранее директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что переболевшим коронавирусной инфекцией все равно нужно делать прививки. Он уточнил, что достаточно одной инъекции, если уровень антител будет на уровне 1:3200 и выше.

