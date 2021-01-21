Бойца ММА Федора Емельяненко доставили в ковидную больницу

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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Федор Емельяненко попал в клиническую больницу № 52, которая специализируется на лечении пациентов с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Состояние 44-летнего спортсмена при этом не уточняется.

Данное медицинское учреждение остается стационаром первого эшелона для пациентов с COVID-19.

На днях сообщалось о госпитализации бывшего голкипера сборной России по футболу и "Зенита" из Санкт-Петербурга Вячеслава Малафеева из-за серьезного поражения легких. Одно его легкое поражено на 40%, второе – на 65–70%. Кроме того, у экс-игрока сохраняется температура в районе 38 градусов.

Ранее стало известно, что из больницы выписали народную артистку России Лию Ахеджакову. Она переболела коронавирусом.

