В организме госпитализированного Емелина обнаружили следы наркотиков – СМИ

Фото: ТАСС/Christopher Szagola/CSM via ZUMA Wire
Специалисты обнаружили следы наркотических средств в организме капитана омского "Авангарда" Алексея Емелина. Об этом сообщает издание "Бизнес Online".
В клубе отметили, что в настоящее время не располагают данными об этом.
"На данный момент у клуба нет какой-либо информации, подтверждающей наличие в организме Алексея Емелина наркотических веществ", – уточнили в ХК "Авангард".
Уточняется, что в анализах спортсмена якобы нашли следы опиатов и каннабиоидов. В ближайшее время эксперты проведут проверку. В случае подтверждения факта употребления наркотиков Емелина могут привлечь к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что находящегося в тяжелом состоянии в одной из клиник Татарстана капитана омского хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина транспортировали в Москву. Генеральный менеджер команды Алексей Волков отметил, что состояние спортсмена стабильное.
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