В МВД прокомментировали ситуацию с анализами Емелина на наркотики

Капитана омского хоккейного клуба "Авангард" Алексея Емелина доставили из Казани в Москву на лечение из-за возникших у него проблем со здоровьем. Защитник почувствовал себя плохо после одного из матчей Континентальной хоккейной лиги. Причины недомогания спортсмена обрастают невероятными слухами и подробностями. Разбираемся, что происходит с хоккеистом сейчас.



Что случилось с капитаном?

Состояние Емелина ухудшилось после первого матча плей-офф Кубка Гагарина, который прошел 3 апреля в Казани, против местного клуба "Ак Барс". Из-за столкновения с нападающим соперника Артемом Лукояновым 34-летний защитник ушел в раздевалку, но затем вернулся и доиграл матч.

После игры главного тренера "Авангарда" Боба Хартли спросили, был ли этот эпизод затяжкой времени или хоккеист получил повреждение. Наставник омичей подчеркнул, что просто лежать на льду не в стиле Емелина и команды в целом. На второй матч серии капитан уже не попал в состав.

"Алексей Емелин почувствовал себя плохо на следующий день после первого матча в Казани и был госпитализирован", – заявил 6 апреля генеральный менеджер "Авангарда" Алексей Волков.

Он также рассказал журналистам, что проблемы со здоровьем хоккеиста могли быть вызваны "и травмой, и чем угодно". В среду, 7 апреля, "Авангард" на своем сайте сообщил об успешной транспортировке спортсмена из Казани в столичное НИИ имени Склифосовского. В пресс-службе клуба отметили, что состояние игрока стабильное. Клуб ждет официального заключения врачей.

Вместе с тем в СМИ развернулась настоящая драма вокруг причин недомогания спортсмена. Казанские издания распространили информацию, согласно которой Емелин якобы заработал проблемы со здоровьем не из-за травмы, полученной во время игры. По данным местных журналистов, ему был поставлен диагноз "токсический шок печени". Также появились слухи, что капитана готовят к операции по пересадке этого органа.



В деле появились наркотики?

Позднее ситуация со здоровьем Емелина приобрела еще один неожиданный поворот. Все те же казанские издания со ссылкой на свой источник сообщили, что у хоккеиста в анализах якобы обнаружены следы наркотических веществ: предположительно, опиатов и каннабиоидов.

В ответ на это в пресс-службе "Авангарда" заявили, что пока клуб не располагает информацией, подтверждающей наличие в организме спортсмена наркотиков.





пресс-служба ХК "Авангард" Точно так же с удивлением наблюдаем в СМИ заголовки о том, что Алексею якобы предстоит операция по трансплантации печени. Мы не получали никаких документов на этот счет. Считаем данную информацию провокацией, направленной на дестабилизацию обстановки в команде перед важнейшей игрой.

Вместе с тем в МВД по Татарстану неожиданно подтвердили данные о том, что в анализах Емелина обнаружены следы наркотиков.

"Результаты экспертизы поступили к нам из медучреждения, в котором (специалисты. – Прим. ред.) нашли следы наркотических веществ. Сейчас по этим результатам мы проводим проверку", – процитировал ТАСС пресс-службу ведомства.

Однако на этом путаница не закончилась. В четверг, 8 апреля, СМИ сообщили, что врачи НИИ имени Склифосовского не нашли в крови хоккеиста следов наркотических веществ. На эти публикации отреагировали в МВД по Татарстану. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что впервые слышат такую версию.





пресс-служба МВД Республики Татарстан Врачи нашли в организме хоккеиста следы наркотических веществ. При их обнаружении медики обязаны сообщить в МВД, что они и сделали. МВД выполняет дальнейшую работу. Чья эта ошибка и реальны ли эти данные, остается на совести врачей.

Пока правоохранители разбираются в ситуации, Федерация хоккея России (ФХР) пожелала Емелину скорейшего выздоровления. По их данным, хоккеист сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии.