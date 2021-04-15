Омский "Авангард" и ЦСКА сыграют в финале Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Омский "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина, одолев казанский "Ак Барс" в седьмой игре серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Матч состоялся в Казани и закончился со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей, которые смогли вырвать победу в овертайме. В составе ястребов отличились Кирилл Семенов (11-я минута), Оливер Каски (20-я минута) и Вилле Покка (50-я минута). Шайбы у "Ак Барса" забросили Дмитрий Воронков (13-я минута), Альберт Яруллин (35-я минута) и Артем Галимов (37-я минута).

Победную шайбу на 4-й минуте овертайма забросил Оливер Каски, обеспечив своей команде выход в финал. Там "Авангард" встретится со столичным ЦСКА, который вышел победителем в полуфинальном противостоянии с петербургским СКА.

Первая игра финальной серии состоится в Москве 18 апреля.

Ранее сообщалось, что на пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо" назначили Алексея Кудашова. Он сменил в этой должности Владимира Крикунова, который возглавлял команду с октября 2018 года.