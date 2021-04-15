Омский "Авангард" и ЦСКА сыграют в финале Кубка Гагарина

Фото: ТАСС/Егор Алеев
Омский "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина, одолев казанский "Ак Барс" в седьмой игре серии полуфинала плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Матч состоялся в Казани и закончился со счетом 4:3 (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) в пользу гостей, которые смогли вырвать победу в овертайме. В составе ястребов отличились Кирилл Семенов (11-я минута), Оливер Каски (20-я минута) и Вилле Покка (50-я минута). Шайбы у "Ак Барса" забросили Дмитрий Воронков (13-я минута), Альберт Яруллин (35-я минута) и Артем Галимов (37-я минута).
Победную шайбу на 4-й минуте овертайма забросил Оливер Каски, обеспечив своей команде выход в финал. Там "Авангард" встретится со столичным ЦСКА, который вышел победителем в полуфинальном противостоянии с петербургским СКА.
Первая игра финальной серии состоится в Москве 18 апреля.
Ранее сообщалось, что на пост главного тренера московского хоккейного клуба "Динамо" назначили Алексея Кудашова. Он сменил в этой должности Владимира Крикунова, который возглавлял команду с октября 2018 года.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: