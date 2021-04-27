Сборная России победила американцев на старте хоккейного ЮЧМ

Фото: twitter.com/russiahockey

Сборная России по хоккею в овертайме обыграла команду США в первом матче группового этапа чемпионата мира среди юниоров.

Встреча группы B, прошедшая во Фриско, завершилась со счетом 7:6 (1:3, 4:3, 1:0, 1:0). По ходу игры россияне уступали 1:5.

В российской сборной выделились Данила Юров, Дмитрий Бучельников, Всеволод Гайдамак, Матвей Мичков и Иван Мирошниченко. Последнюю шайбу забросил Никита Чибриков.

В американской команде голами отличились Райан Челси, Шон Беренс, Итан Страки, Саша Пастухов и Дилан Дюк.

В следующем матче россияне встретятся на льду с финнами. Матч состоится 27 апреля, в этот же день американцы встретятся с немцами.

Ранее сообщалось, что российский гимн заменят на гимн Международной федерации хоккея (IIHF) во время чемпионата мира в Риге.

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель опроверг возможное использование песни "Катюша" вместо гимна России. Сообщения о подобном решении специалист назвал не более чем шуткой.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в столице Латвии. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.

