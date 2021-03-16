Сборная России выступит на ЧМ под гимном Международной федерации хоккея – СМИ

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Российский гимн заменят на гимн Международной федерации хоккея (IIHF) во время чемпионата мира в Риге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Вместо российского гимна будет звучать гимн IIHF. Сборная России выступит под флагом Олимпийского комитета России", – заявил собеседник информагентства, знакомый с ситуацией.

Ранее глава Международной федерации хоккея Рене Фазель опроверг возможное использование песни "Катюша" вместо гимна России. Сообщения о подобном решении специалист назвал не более чем шуткой.

Чемпионат мира по хоккею в 2021 году пройдет в столице Латвии, Риге. Изначально вторым хозяином турнира был заявлен белорусский Минск, однако позже было принято решение перенести матчи в одну страну.

